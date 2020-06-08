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الشباب والرياضة تستكمل أعمال تطهير الأندية ومراكز الشباب بالوادى الجديد

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:33 م
الشباب والرياضة تستكمل أعمال تطهير الأندية ومراكز الشباب بالوادى الجديد تعقيم الملاعب والاندية ومراكز الشباب بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد عن استكمال أعمال تطهير وتعقيم مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى مراكز وقرى المحافظة فى إطار تنفيذ خطة وزارة الشباب والرياضة لتطهير الأندية ومراكز الشباب تمهيدا لافتتاحها أمام الجمهور حيث وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بضرورة تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصورة شاملة حرصا على صحة المواطنين .

وقال بهاء شوقى مدير عام المديرية أنه جرى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وفقا لجدول بمواعيد لتطهير وتعقيم مراكز الشباب والاندية الرياضية تمهيدا لإعادة فتح جميع المراكز والأندية الرياضية أمام الجمهور وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بأعمال التطهير بالمحافظة .

وكان الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام الطب البيطرى أعلن  عن الانتهاء من من تعقيم وتطهير 60 منشأًة حكومية على مستوى مركز الداخلة والقرى التابعة له، وذلك ضمن الخطة التى تقودها المديرية بالتنسيق مع المديريات الأخرى وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء محمد الزملوط بتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الدورى للمنشأت والمصالح الحكومية والمبانى الغير حكومية أيضا ومنازل الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم .

وأضاف ناجي، أن المديرية تتولى تعقيم منازل المرضى الذين ثبتت إيجابيتهم لفيروس كورونا، فى المراكز الإدارية الثلاثة (الخارجة-الداخلة – باريس)، التى ظهرت بها حالات إيجابية للفيروس مع تعقيم المنازل للمرضى والمنازل المجاورة لها.

وأوضح ناجى، أنه يجرى التعامل مع البؤر المصابة أو المشتبه فى إصابتها أو انتقال العدوى لها، من خلال فريق مدرب على أعلى مستوى، وباستخدام الأجهزة والمعدات الخاصة لذلك، بالإضافة إلى التخلص من ملابس الأمان المخصصة للتعامل مع الإصابات لكل منزل يجرى التعامل معه.

 

 


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