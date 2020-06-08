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السيطرة على حريق نشب بمنزل سكنى فى الغربية

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:01 م
السيطرة على حريق نشب بمنزل سكنى فى الغربية حريق شقة - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية ، من السيطرة على حريق بمنزل بمنطقة شارع الحلو التابعة لقسم ثان طنطا ، دون وقوع إصابات .

تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية ، إخطارا من إدارة شرطة النجدة ، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بإندلاع حريق داخل منزل بحارة المغربى المتفرعه من شارع الحلو دائرة قسم ثان طنطا ، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ ، وتم الدفع بسيارتى إطفاء ، وتم السيطرة على الحريق قبل انتقالة للمنازل المجاورة ، وحرر محضر بالواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان حريق هائل اندلع فى روف أحد الأبراج السكنية الكائنة بجوار مدرسة أبوزهرة بمنطقة الششتاوى التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية  .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى ، بورد بلاغات من أهالى منطقة الششتاوى ، بأندلاع حريق هائل فى روف أحد الأبراج السكنية دون وقوع إصابات .

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث ، وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل أمتدادها إلى الشقق، وتبين من خلال التحقيقات أن السبب وراء الحريق ماس كهربائى ولا توجد شبه جنائية ، وتحرر محضر بالواقعة ، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

من ناحية آخرى، أقدم عاطل مقيم بمنطقة ابو جماله ثان طنطا بمحافظه الغربيه، على اشعال النيران فى منزل جيرانه انتقاما منهم لإجبارهم على التنازل عن محضر تم تحريره ضده، والتهمت النيران محتويات الشقه، وتم إخماد الحريق وضبط المتهم تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أسامه ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقه بمنطقة ابو جماله، انتقلت سياره مطافى لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق، واتهم أصحاب الشقه عاطل بإشعال النيران فى الشقه لإجبارهم على التنازل عن محضر محرر ضده، وتمكن الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث ثان طنطا من ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة فى المحضر رقم 12660جنح قسم ثان طنطا. من ناحيه اخرى أنقذت العناية الإلهية 3 أشخاص من أسرة واحدة من الموت بعد أن سقط بهم أسانيسر من الطابق السادس ببرج سكنى بمنطقة المشحمة أول المحلة، وأسفر الحادث عن إصابة سيدة مسنة وابنتها بكسور، وانتقلت الحماية المدنية وقوة من قسم أول المحلة وسيارة إسعاف ومسئولو حى أول المحلة لمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 


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