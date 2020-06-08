اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 04:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السياحة بالبحر الأحمر: فحص أول 6 فنادق بمرسى علم لاستقبال سياحة داخلية

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:00 ص
السياحة بالبحر الأحمر: فحص أول 6 فنادق بمرسى علم لاستقبال سياحة داخلية السياحة بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، إنه قامت لجان فحص طلبات الفنادق الراغبة فى استقبال سياحة داخلية، والمكونة من أعضاء من وزارة السياحة والصحة وعضو من غرفة المنشآت بفحص ومعاينة الاشتراطات والضوابط داخل أول 6 فنادق سياحية بمرسى علم .

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قامت عدد 3 لجان بفحص فنادق بمدينة مرسى علم لأول مرة منذ تلقى طلبات الفنادق لاستقبال سياحة داخلية، حيث إن الفنادق التى تسلمت شهادات الصحة والسلامة من قبل أغلبها بالغردقة وسفاجا .

 

وتابعت، أن عدد الفنادق التى تم فحصها عقب استئناف لجان السياحة بعد عيد الفطر المبارك وصل 33 فندقا بينهم 6 فنادق فى مدينة مرسى علم، حيث يعدوا أول فنادق يتم فحصها فى مرسى علم .

وأكدت مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أنه تنفيذا لتعليمات وزير السياحة الدكتور خالد عناني، تقوم اللجان بالتفتيش داخل الفنادق على الضوابط والاشتراطات بدقة متناهية، للتأكد من تطبيقها تماما، حيث من بين تلك الاشتراطات التى يتم تنفيذها داخل الفنادق الحفاظ على المسافات بين النزلاء فى المطاعم وحمامات السباحة، وكذلك عدم السماح بنزول اكثر من 3 نزلاء فى الغرفة .

 

وتابعت: يتم أيضا عمليات التعقيم المختلفة لحظة وصول النزلاء وتعقيم الغرف جيدا والطرق المختلفة داخل الفندق وكذلك تعقيم العاملين بشكل دورى وارتدائهم الكمامات وحميع المهمات الوقائية، كذلك تحديد مسافات لوقوف النزيل عند الدخول واجراء الفحص الطبى عليه لفحص درجة حرارته، التأكد من تواجد طبيب وداخل عيادة الفندق بشكل دوري، تخصيص مكان معين للحجر الصحى اذا لزم الأمر.


البحر الاحمر

اخبار مصر

الغردقة

لجان التفتيش على الفنادق

وزارة السياحة

السياحة الداخلية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

من ثمار مسيرة الرئيس.. محطات "رياح" جبل الزيت والتحلية مشروعات قومية وفرت الطاقة والمياه لأهالى البحر الأحمر.. والجهد العملاق يمتد لشبكات الصرف ليضع المحافظة فى بؤرة اهتمام المستثمرين.. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 06:00 ص

صور.. رئيس مدينة سفاجا تتابع عملية رصف الطرق بمنطقة منخفض التكاليف

الأحد، 07 يونيو 2020 11:25 ص

مجلس مدينة الغردقة يشن عدة حملات لرفع مخلفات القمامة من الطريق الدائرى.. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 11:34 ص

حملة على الصيدليات بمدينة القصير للتأكد من توافر المستلزمات الطبية..صور

الأحد، 07 يونيو 2020 12:26 م

استمرار أعمال صيانة الأعمدة وكشافات الإنارة بأحياء مدينة سفاجا ..صور

الأحد، 07 يونيو 2020 01:04 م

ضبط مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية فى محافظة البحر الأحمر

الأحد، 07 يونيو 2020 08:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توقعات مركز التنبؤ لحالة الطقس اليوم.. تعرف عليها

توقعات مركز التنبؤ لحالة الطقس اليوم.. تعرف عليها

السياحة بالبحر الأحمر: فحص أول 6 فنادق بمرسى علم لاستقبال سياحة داخلية

السياحة بالبحر الأحمر: فحص أول 6 فنادق بمرسى علم لاستقبال سياحة داخلية

5 اختصاصات لمأمورى الضبط القضائى.. تعرف على التفاصيل

5 اختصاصات لمأمورى الضبط القضائى.. تعرف على التفاصيل

السكة الحديد تجرى تعديلات فى مواعيد خط "القاهرة - الإسكندرية"

السكة الحديد تجرى تعديلات فى مواعيد خط "القاهرة - الإسكندرية"

اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل وتطهير الشبكات

اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل وتطهير الشبكات

5 خطوط جوية أوروبية تعلن توسيع جداول رحلاتها بدءا من يوليو المقبل

5 خطوط جوية أوروبية تعلن توسيع جداول رحلاتها بدءا من يوليو المقبل

لأول مرة.. الحجر الصحى يدفع بفرق طبية على طائرات إجلاء العالقين أثناء العودة

لأول مرة.. الحجر الصحى يدفع بفرق طبية على طائرات إجلاء العالقين أثناء العودة

مستثمرو جنوب سيناء: إيطاليا وأوكرانيا أول الأسواق السياحية لشرم الشيخ

مستثمرو جنوب سيناء: إيطاليا وأوكرانيا أول الأسواق السياحية لشرم الشيخ

وزير الاتصالات: الضغط على الإنترنت الثابت تضاعف وساعات الذروة أصبحت 15 ساعة

وزير الاتصالات: الضغط على الإنترنت الثابت تضاعف وساعات الذروة أصبحت 15 ساعة

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة