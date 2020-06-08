السياحة بالبحر الأحمر: فحص أول 6 فنادق بمرسى علم لاستقبال سياحة داخلية

البحر الأحمر - عماد عرفة

قالت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، إنه قامت لجان فحص طلبات الفنادق الراغبة فى استقبال سياحة داخلية، والمكونة من أعضاء من وزارة السياحة والصحة وعضو من غرفة المنشآت بفحص ومعاينة الاشتراطات والضوابط داخل أول 6 فنادق سياحية بمرسى علم .

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قامت عدد 3 لجان بفحص فنادق بمدينة مرسى علم لأول مرة منذ تلقى طلبات الفنادق لاستقبال سياحة داخلية، حيث إن الفنادق التى تسلمت شهادات الصحة والسلامة من قبل أغلبها بالغردقة وسفاجا .

وتابعت، أن عدد الفنادق التى تم فحصها عقب استئناف لجان السياحة بعد عيد الفطر المبارك وصل 33 فندقا بينهم 6 فنادق فى مدينة مرسى علم، حيث يعدوا أول فنادق يتم فحصها فى مرسى علم .

وأكدت مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أنه تنفيذا لتعليمات وزير السياحة الدكتور خالد عناني، تقوم اللجان بالتفتيش داخل الفنادق على الضوابط والاشتراطات بدقة متناهية، للتأكد من تطبيقها تماما، حيث من بين تلك الاشتراطات التى يتم تنفيذها داخل الفنادق الحفاظ على المسافات بين النزلاء فى المطاعم وحمامات السباحة، وكذلك عدم السماح بنزول اكثر من 3 نزلاء فى الغرفة .

وتابعت: يتم أيضا عمليات التعقيم المختلفة لحظة وصول النزلاء وتعقيم الغرف جيدا والطرق المختلفة داخل الفندق وكذلك تعقيم العاملين بشكل دورى وارتدائهم الكمامات وحميع المهمات الوقائية، كذلك تحديد مسافات لوقوف النزيل عند الدخول واجراء الفحص الطبى عليه لفحص درجة حرارته، التأكد من تواجد طبيب وداخل عيادة الفندق بشكل دوري، تخصيص مكان معين للحجر الصحى اذا لزم الأمر.