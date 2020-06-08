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السياحة بالبحر الأحمر: تسليم فندقين شهادة استقبال السياحة الداخلية

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:00 ص
السياحة بالبحر الأحمر: تسليم فندقين شهادة استقبال السياحة الداخلية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قالت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، إن لجان التفتيش المكلفة بفحص الفنادق التى تقدمت بطلبات لاستقبال السياحة الداخلية قامت بالتفتيش على 5 فنادق سياحية واكتشفت عدم استفاء الضوابط والاشتراطات بها.

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تلك الفنادق لم يتم ضمها للفنادق المقرر لها الحصول على شهادة الصحة والسلامة لاستقبال السياحة الداخلية إلا بعد استيفاء الضوابط والاشتراطات، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، حيث أكد فحص توافر الضوابط والاشتراطات التى أقرها مجلس الوزراء بدقة وبحرص .

وأوضحت: أنه تم فحص ومعاينة فندقين آخرين وتبين استيفائهما للشروط والضوابط التى أقرها مجلس الوزراء وسيتم تسليم شهادة الصحة والسلامة لهم عقب انتهاء فحص اللجان من أعمالها .

وكانت كشفت مدير مكتب السياحة بالبحر الأحمر لـ"اليوم السابع"، أن أهم تلك الاشتراطات الحفاظ على المسافات، وإلغاء الأوبن بوفيه، وكذلك عدم تسكين أكثر من 3 أفراد فى الغرفة الواحدة، وتوفير مبنى خاص للحجر الصحى فى حالة وجود حالات إصابة .

وتابعت أن إجمالى الفنادق التى حصلت على شهادة الصحة والسلامة من قبل واستقبلت بالفعل سياحة داخلية 41 فندقا، بالإضافة إلى 65 فندقا تقدمت بطلبات جديدة لاستقبال السياحة الداخلية.


البحر الاحمر

اخبار مصر

فحص الفنادق السياحية

لجان تفتيش على الفنادق

الغردقة

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