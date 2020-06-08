السفر على الطرق البرية فى أمريكا يهبط 40%.. اعرف التفاصيل

رويترز

هبط السفر على الطرق البرية في الولايات المتحدة بنسبة 39.8 % في أبريل، إذ دفعت القيود المرتبطة بفيروس كورونا عشرات الملايين من الأمريكيين إلى العمل من المنزل وآخرين إلى تفادي السفر مع إغلاق طرق بشكل مؤقت.

وقالت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الاثنين، إن سائقي السيارات قطعوا 169.6 مليار ميل في أبريل بانخفاض قدره 112 مليار ميل مقارنة بالشهر نفسه من 2019 .

وفي الأشهر الأربعة الأولى من 2020 سجل قائدو السيارات الأمريكيون أقل عدد من الأميال مقارنة بنفس الفترة في أي عام منذ 2001، إذ قطعوا 875.9 مليار ميل، بانخفاض قدره 14.8 في %.