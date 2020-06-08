السعودية توضح سبب إغلاق 71 مسجداً

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن إغلاق 71 مسجداً بمختلف مناطق المملكة نتيجة ظهور حالات كورونا ، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تعقيمها وإعادة تأهليها بما يجعلها آمنة لعودة الصلاة فيها بحسب صحيفة الرياض السعودية.

عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد مما أدى -للأسف- لإغلاق ٧١ مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة، وجاري العمل على تعقيمها. — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) June 8, 2020

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر أرجع معاليه السبب في ذلك لعدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الاحترازيةقائلاً : " عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد مما أدى -للأسف- لإغلاق 71 مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة.

وأختتم الوزير آل الشيخ تغريدته قائلاً : "وجاري العمل على تعقيمها".

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تواصل القيام بجولات تفقدية بمشاركة مراقبي المساجد وعدد كبير من مشرفي الصيانة والتشغيل لمتابعة عمليات التعقيم والنظافة وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد، كما وجه معالي الوزير آل الشيخ أئمة المساجد بإلقاء كلمات عقب الصلوات المفروضة لتوعية وإرشاد المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا