السعودية تدعو لتوخى اليقظة حيال مخزونات النفط

إيمان حنا

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين ، إن السعودية وحلفاءها الخليجيين لا يعتزمون تمديد أجل تخفيضات طوعية على إنتاج النفط لشهر يوليو إذ كانت تقتصر على يونيو، وأضاف أنه ينبغي توخي اليقظة حيال مخزونات النفط. وفق العربية.

كانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون اتفقوا السبت على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة حتى نهاية يوليو، ليطول أجل اتفاق ساعد أسعار الخام على الارتفاع لمثليها في الشهرين الأخيرين عن طريق حجب نحو 10% من المعروض العالمي عن السوق.

وكانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت بخفض إضافي قدره 1.180 مليون برميل يوميا في يونيو فوق التزاماتهم بموجب الاتفاق، لكن المصادر أبلغت رويترز أن من المستبعد أن يستمر هذا في يوليو ، حيث من المتوقع أن يضخ المنتجون على أساس حصصهم المقررة.

ومن جهة أخرى ارتفع النفط، اليوم الاثنين، بعد أن اتفق كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق حتى نهاية يوليو ومع بلوغ واردات الصين من الخام أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو.

وكان خام برنت مرتفعا 51 سنتا بما يعادل 1.2% ليصل إلى 42.81 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.8% ليسجل 39.87 دولار للبرميل.

وسجل كلا الخامين أعلى مستوى له منذ السادس من مارس في وقت سابق من الجلسة، عند 43.41 دولار و40.44 دولار على الترتيب.