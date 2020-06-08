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السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:42 م
السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم " م.ع.أ" عامل بالسجن المشدد  6 سنوات ، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش ، بدائرة مركز ساقلته، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بحضور باهى وزيرى وكيل النيابة ،بأمانة سر طه حسين وماجد أمين، تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019  بدائرة مركز ساقلته ، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، تفيد بقيام المتهم  بالإتجار فى  الحشيش على نطاق واسع، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف فى المركز والقرى المجاورة له   .

وبعد تقنين الاجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، و تم القبض على  المتهم، وبحوزته عدد عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق  وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم " م.ح.ع" عامل بالسجن 3 سنوات ، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون، بدائرة مركز ساقلته، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بحضور باهى وزيرى وكيل النيابة ،بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

 


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جنايات سوهاج

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ساقلته

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