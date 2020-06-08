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الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق محدود فى زراعات بقرية الداخلة

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:08 ص
الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق محدود فى زراعات بقرية الداخلة الحماية المدنية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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تمكنت وحدات الدفاع المدني بالوادى الجديد من السيطرة على حريق محدود فى منطقة زراعات نخيل بمدخل قرية عين أم الصغير التابعة لمركز الداخلة دون وقوع إصابات أو وفيات.

حيث جرى الدفع بوحدات الإطفاء إلى موقع الحريق قبل امتداد للمناطق السكنية بالقرية وتمت السيطرة عليه وجاري تحرير محضر بالواقعة وإحالته الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مزرعة نخيل وزراعات في مدخل عزبة عين أم الصغير التابعة لمركز الداخلة وامتدادها نحو مناطق سكنية تضم محطة وقود .

 


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