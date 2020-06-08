الدفاع الروسية: نراقب مناورات حلف شمال الأطلسى فى بحر البلطيق عن كثب

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البلطيق الروسى يراقب عن كثب تدريبات دول حلف شمال الأطلسى "ناتو" فى بحر البلطيق، التى يُطلق عليها "بالتوبس – 2020".

وذكر بيان للمركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين : " إن قوات أسطول البلطيق تراقب مسار مناورات البحرية الأميركية والدول الأوروبية "بالتوبس-2020"، التي تجرى في الفترة من 7 إلى 19 يونيو الجاري، في الأجزاء الجنوبية والوسطى من بحر البلطيق.

يُذكر أن قائدة الأسطول الأمريكي السادس، ليزا فرانشيتي ، أعلنت في وقت سابق أن هذه التدريبات لا تشكل تهديدا لأي دولة، ولن تصعد العلاقات مع روسيا حسب قولها.وتجري مناورات "بالتوبس" منذ عام 1972، في بحر البلطيق، ومنذ 1993 بدأ الأعضاء الجدد في الحلف بالمشاركة فيها .

وستشارك في هذا العام ألمانيا وإيطاليا وبولندا والبرتغال والدانمرك والسويد وتركيا والسويد وفرنسا وفنلندا وكندا ولاتفيا وليتوانيا والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا واليونان والولايات المتحدة في هذه المناورات.