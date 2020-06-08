اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: نراقب مناورات حلف شمال الأطلسى فى بحر البلطيق عن كثب

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:06 م
الدفاع الروسية: نراقب مناورات حلف شمال الأطلسى فى بحر البلطيق عن كثب الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البلطيق الروسى يراقب عن كثب تدريبات دول حلف شمال الأطلسى "ناتو" فى بحر البلطيق، التى يُطلق عليها "بالتوبس – 2020". 
وذكر بيان للمركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين : " إن قوات أسطول البلطيق تراقب مسار مناورات البحرية الأميركية والدول الأوروبية "بالتوبس-2020"، التي تجرى في الفترة من 7 إلى 19 يونيو الجاري، في الأجزاء الجنوبية والوسطى من بحر البلطيق.
يُذكر أن قائدة الأسطول الأمريكي السادس، ليزا فرانشيتي ، أعلنت في وقت سابق أن هذه التدريبات لا تشكل تهديدا لأي دولة، ولن تصعد العلاقات مع روسيا حسب قولها.وتجري مناورات "بالتوبس" منذ عام 1972، في بحر البلطيق، ومنذ 1993 بدأ الأعضاء الجدد في الحلف بالمشاركة فيها . 
وستشارك في هذا العام ألمانيا وإيطاليا وبولندا والبرتغال والدانمرك والسويد وتركيا والسويد وفرنسا وفنلندا وكندا ولاتفيا وليتوانيا والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا واليونان والولايات المتحدة في هذه المناورات.


روسيا

الجيش الروسى

وزارة الدفاع الروسية

أسطول البلطيق الروسى

الناتو

حلف شمال الأطلسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة