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الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:22 م
الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية ارتداء الكمامة بوسائل المواصلات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5050 سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 

 

 

 


كوورنا

الداخلية

فيروس كورونا

ارتداء الكمامة

سائقين مخالفين ارتداء الكمامة

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