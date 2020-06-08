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الداخلية تضبط شخصين بحوزتهما 74 ألف كمامة مجهولة المصدر بالسويس

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:04 م
الداخلية تضبط شخصين بحوزتهما 74 ألف كمامة مجهولة المصدر بالسويس كمامات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بالسويس وبحوزتهما 74550 كمامة واقية مجهولة المصدر ، وذلك إستمراراً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن السويس قيام شخصين (سائق ، صاحب محل مأكولات) بنقل كمية كبيرة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر من محافظة الشرقية لبيعها للمواطنين بمحافظة السويس مستخدمان فى ذلك سيارة نقل .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المذكوران بالسيارة فى كمين أعد لضبطهما بطريق (القاهرة/السويس) بدائرة قسم شرطة عتاقة ، وضبط بحوزتهما (74550 كمامة طبية مجهولة المصدر) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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