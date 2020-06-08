"الداخلية الفرنسية" تمنع الشرطة من استخدام الخنق عند احتجاز المشتبه بهم

أعلن وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانر أن بلاده قررت منع رجال الشرطة والأمن، من استخدام طريقة الخنق عند احتجاز المشتبه بهم.
وقال كاستانر ـ في مؤتمر صحفي وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية اليوم الإثنين، إنه: "لن يتم تدريس هذه التقنية بعد الآن في مدارس الشرطة والدرك في فرنسا. هذه الطريقة تنطوي على خطر".
وذكر أنه "إذا طرح رجل الشرطة المشتبه به على الأرض أثناء الاحتجاز، سيحظر عليه الضغط على رقبة الموقوف".
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي عن إجراء "عمليات تفتيش معمقة في وزارة الداخلية" لمكافحة مظاهر العنصرية.
وأضاف أنه :"يجب أن لا تتسامح الشرطة مع أي مظاهر للعنصرية. وأعتقد أيضا أنه لا يمكن لأي عنصري أن يرتدي زي الشرطة أو الدرك".
"الداخلية الفرنسية" تمنع الشرطة من استخدام الخنق عند احتجاز المشتبه بهمالإثنين، 08 يونيو 2020 08:38 م
وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانر
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أعلن وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانر أن بلاده قررت منع رجال الشرطة والأمن، من استخدام طريقة الخنق عند احتجاز المشتبه بهم.
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