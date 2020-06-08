اليوم السابع
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"الخدمات البيطرية": تحصين 993 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:56 م
"الخدمات البيطرية": تحصين 993 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية تحصين الماشية
كتب عز النوبى

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنه تم تحصين 993 ألفا و569 رأس ماشية بينهم " 583 ألفا و440 رأس أبقار، 318 ألفا و671 رأس جاموس، 71 ألفا و713 رأس أغنام، 19 ألفا و745 رأس ماعز" حتى الآن.

وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكداً أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

جدير بالذكر أنه ولأول مرة في مصر يتم السيطرة على مرضى الحمى القلاعية ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالمرض خلال عام وذلك بفضل الجهود المتميزة التي يبذلها الأطباء البيطريين خلال حملات التحصين المستمرة طوال العام.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد تلقى تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد بالسيطرة على مرض الحمى القلاعية لأول مرة في مصر بعد انتهاء فصل الشتاء والذي يُعتبر موسم لانتشار كثير من الأمراض الوبائية التي تُصيب الثروة الحيوانية والداجنة.

وأكد رئيس الخدمات البيطرية، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قامت بالسيطرة على الأمراض الوبائية وعلى رأسها مرض الحُمى القلاعية من خلال تكثيف أعمال التحصين وفقاً لبرنامج الحملات القومية والذي يأتي من خلال تطبيق الاستراتيجية للسيطرة و احتواء الامراض و التى بدأت فى 2018 بتكثيف التحصين فى 27 محافظة فى نفس التوقيت من خلال الجان البيطرية الثابتة والمتحركة من بيت لبيت بالإضافة إلى التحصين حول أي بؤر تظهر ، الذى ادى الى عدم ظهور أى إصابات خلال فصل الشتاء  المنتهى. وأعلنت وزارة الزراعة أنه تم تحصين عدد 9.7 مليون رأس ماشية خلال 2019.


تحصين الماشية

الخدمات البيطرية

الحمى القلاعية

اخبار اليوم

خبار مصرية

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