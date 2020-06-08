الخارجية الأمريكية تحتفل باليوم العالمى للمحيطات وتشدد على أهمية الشعاب المرجانية

ريهام عبد الله

احتفت وزارة الخارجية الأمريكية باليوم العالمى المحيطات، وشددت على أهمية الشعاب المرجانية، ولفتت الانتباه إلى أن الشعب المرجانية تضم أكثر من ربع التنوع البيولوجى.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"تضم الشعاب المرجانية أكثر من ربع التنوع البيولوجي للمحيطات، وتعمل كحواجز أمواج طبيعية وتدعم مصائد الأسماك التجارية والوظائف والسياحة".



الخارجية الأمريكية

ويحتفل العالم اليوم، 8 يونيو 2020، باليوم العالمى للمحيطات، بعد مرور 11 عاما من تخصيص ذلك اليوم، ليكون يوما عالميا للتركيز على أهمية المحطيات لاستمرار حياة البشر، فى 2009، حيث يوجد على كوكب الأرض 5 محيطات، هم: المحيط الهادئ، المحيط الأطلسى، المحيط الهندى، المحيط الشمالى، والمحيط الجنوبى.

يعتبر المحيط الهادئ، هو أكبر المحيطات على سطح الأرض، حيث تبلغ مساحته نصف مساحة الغلاف المائى، وتبلغ مساحته حوالي 165.246 مليون كيلو مترا مربعا، أي يغطى حوالى 46% من إجمالي مساحة البحار، و30% من المساحة الإجمالية للكرة الأرضية أي الثلث، ويقسمه خط الاستواء إلى المحيط الهادئ الشمالي، والمحيط الهادئ الجنوبي.