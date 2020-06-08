اليوم السابع
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الحكومة الإسرائيلية تقرر إيقاف تجسس "الشاباك" على هواتف المصابين بكورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:14 م
الحكومة الإسرائيلية تقرر إيقاف تجسس "الشاباك" على هواتف المصابين بكورونا نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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اقرت الحكومة الاسرائيلية اليوم الاثنين قانون ينص على التوقف عن استخدام الوسائل التقنية لجهاز الشاباك لتعقب مرضى كورونا والمخالطين لهم، وتجميد القانون الذي يتيح للجهاز تعقب المصابين، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزراء شاركوا في الجلسة قالوا إن رئيس جهاز الامن العام الشاباك ناداف أرجمان اعترض عل الاستمرار باستخدام التعقب الرقمي للمصابين.

 وقال "أرجمان" أنه بالرغم من الزيادة بعدد حالات المصابين في الأسابيع الأخيرة، الا اننا لم نقم باي تعقب رقمي للمرضى.

واقترح "أرجمان" تجميد العمل على التشريع القانوني بالخصوص، وتجهيز البنية التحتية لقانون يعمل على تنظيم ذلك، مشددا على أنه يمكن التشديد على تطوير قدرات تكنلوجية مدنية بدلا من التعقب الحالي. غالبية الوزراء وافقوا على موقفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الوزاري المصغر لبحث انتشار كورونا، اجتمع لأول مرة مع الزيادة في انتشار الوباء بإسرائيل، بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الامن بيني جانتس ووزير الصحة يولي ادلشتاين.

 

 

 

 


إسرائيل

تل ابيب

القدس

الحكومة الإسرائيلية

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