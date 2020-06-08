اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 01:04 ص
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الجيش الأمريكى يعلن انسحاب الحرس الوطنى من واشنطن

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:00 ص
الجيش الأمريكى يعلن انسحاب الحرس الوطنى من واشنطن عناصر من الجيش الامريكى
كتب وكالات

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قال وزير الجيش الأمريكى رايان مكارثي، إن جميع رجال الحرس الوطنى القادمين من خارج الولاية سيعودون إلى ثكناتهم بعد الانتهاء من مهامهم فى العاصمة واشنطن، وشدد مكارثى على أنه لم يتم استخدام أى من القوات العسكرية الفعلية لدعم إنفاذ القانون فى واشنطن، بحسب "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمر قوات الحرس الوطنى بالانسحاب من العاصمة واشنطن، بعد انحسار حدة الاحتجاجات فيها.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكى اللجوء إلى قوات الحرس الوطنى مرة أخرى إذا ما تأججت الاحتجاجات فى قادم الأيام، وشهدت العديد من مدن الولايات المتحدة فى الأيام الماضية احتجاجات ضخمة منددة بالعنصرية، بعد مقتل مواطن من أصل إفريقى على أيدى الشرطة.

 

 


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