اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 01:20 م
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الجولة العاشرة من الحوار الاستراتيجى بين الصين والاتحاد الأوروبى يعقد غدا

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:12 م
الجولة العاشرة من الحوار الاستراتيجى بين الصين والاتحاد الأوروبى يعقد غدا وزير الخارجية الصينى وانج يلا
بكين /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، انعقاد الجولة العاشرة من الحوار الاستراتيجي "رفيع المستوى " بين الصين والاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء، برئاسة عضو مجلس الدولة ، وزير الخارجية الصيني وانج يي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن جولة الحوار الاستراتيجي ستعقد "عبر الفيديو" ، مشيرة إلى أن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي حافظت على قوة دفع سليمة للتنمية خلال الـ45 عاما الماضية، وأن الجانبين دعم كل منهما الآخر خلال المعركة ضد فيروس "كورونا"، وعززا التعاون العالمي في أعمال الوقاية والسيطرة على الفيروس.

وأضافت أن الجانبين سيتبادلان خلال "الحوار الاستراتيجي " وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيبحثان الإعداد لتبادلات رفيعة المستوى أوثق خلال الفترة القادمة.

وكانت الجولة الأخيرة من "الحوار الاستراتيجي " بين الصين والاتحاد الأوروبي عقدت في 18 مارس العام الماضي " 2019" .

 


الصين

الاتحاد الاوروبى

الخارجية الصينية

كورونا

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