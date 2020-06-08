اليوم السابع
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البيت الأبيض: ترامب منفتح على حزمة إغاثة جديدة لمواجهة كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:15 م
البيت الأبيض: ترامب منفتح على حزمة إغاثة جديدة لمواجهة كورونا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، منفتح على حزمة مساعدات اقتصادية أخرى للاستجابة لجائحة فيروس كورونا وما زال يؤيد تعليق ضريبة الأجور.

وقالت كايلي ماكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين، "هناك بضعة أشياء يريدها، تعطيل ضريبة الأجور هو أحدها، لأن ذلك يستفيد منه بشكل مباشر العمال في فئة الدخل المنخفض".

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، قالت المتحدثة إن الولايات المتحدة "تسير في اتجاه ايجابي"، مضيفة أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس استقرت.

وفي الشهر الماضي أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون لمساعدات اقتصادية بقيمة ثلاثة تريليونات دولار، لكن ترامب وعد باستخدام سلطة النقض الرئاسي إذا وصل المشروع إلى مكتبه.

وقالت مجموعة خاصة للبحوث الاقتصادية اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الأمريكي دخل إلى ركود في فبراير بسبب جائحة فيروس كورونا.


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