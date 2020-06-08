البورصة الأمريكية تتجه لبداية قوية بدعم بيانات التوظيف "الإيجابية"

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تتجه البورصة الأمريكية إلى بداية قوية لتعاملات الأسبوع اليوم الإثنين مواصلة مكاسبها الممتدة منذ جلسات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع مؤشراتها الرئيسية بالتعاملات "الإلكترونية " مدعومة بالزيادة المفاجئة في قطاع التوظيف الأمريكي والتي عززت آمال المستثمرين في حدوث تعاف اقتصادي وشيك.

وفي السياق، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 3.15% مسجلا 27110 نقطة، كما ارتفع مؤشر" ستاندرد آند بورز" نحو 2.62% مسجلا 3193 نقطة، كذلك صعد مؤشر "ناسداك" بنحو 2.06% مسجلا 9814 نقطة.

وساهم تقرير الوظائف الأمريكي الصادر يوم الجمعة الماضي في تدعيم مكاسب "وول ستريت " مع انهاء المؤشرات الرئيسية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستويات مرتفعة قياسية غير مسبوقة منذ منتصف شهر فبراير الماضي ، رغم موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد قوات الأمن.

وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي إضافة 2.5 مليون وظيفة خلال شهر مايو الماضي بعكس توقعات المحللين، ليتعافى صعودا من تراجع قياسي شهده شهر أبريل بلغ 20.7 مليون وظيفة ، فيما تراجعت "بالتبعية " معدلات البطالة لتصل إلى 13.3% .

وكان المحللون يتوقعون صعود معدلات البطالة إلى مستوى تاريخي يقدر بـ19.8%.