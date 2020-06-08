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البنك الدولى: ملتزمين بمساعدة البلدان على الاستجابة لأزمة فيروس كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:31 م
البنك الدولى: ملتزمين بمساعدة البلدان على الاستجابة لأزمة فيروس كورونا البنك الدولى- أرشيفية
كتبت - هند المغربي

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أعلن البنك الدولى "أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة"، أنه ملتزم بأن تفعل كل ما في وسعها لمساعدة البلدان على الاستجابة لأزمة فيروس كورونا، واحتواء الأضرار الاقتصادية حيثما أمكن ذلك، وبدء التخطيط لتعافيها على الأمد الطويل

ولفت البنك الدولي أنه حتى مع استمرار انتشار فيروس كورونا، تذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي سينكمش بمقدار 4.2 تريليون دولار بين عامي 2019 و2020.

وأضاف البنك: لقد تسبَّبت الجائحة بالفعل في توقف النمو أو تراجعه في أنحاء العالم، ومن المرجح أن تؤدي إلى سقوط 40 مليون شخص إلى 60 مليونا في براثن الفقر المدقع.

وأشار البنك إلى أنه تم إنشاء آلية التمويل سريع الصرف لجهود التصدي لجائحة كورونا، وبدأنا بالفعل مساندة هذه الجهود في أكثر من 60 من البلدان المتعاملة معنا مضيفا " نتوقع أن تصل جهودنا لمواجهة الجائحة بدور فعال في 100 بلد بنهاية هذا الشهر.

وأفاد البنك خلال تقرير له أن نتيجةً للآثار التي خلَّفتها أزمة كورونا، تأثر في الوقت الحالي أربعة من كل خمسة أشخاص من القوى العاملة في العالم البالغ عددهم 3.3 مليار بالإغلاق الكامل أو الجزئي لأماكن العمل. ويواجه ما يقرب من 80% من العمال في الاقتصاد غير الرسمي في العالم -أو 1.6 مليار شخص- معوقات شديدة لكسب الرزق بسبب الإغلاقات الناجمة عن جائحة كورونا وعملهم في قطاعات تضررت بشدة من الجائحة لافتا إلى أنه في أفريقيا، يعمل 80% من العمال في القطاع غير الرسمي، وهو ما يعني أن وظائفهم في خطر.


البنك الدولى

كورونا

افريقيا

الامم المتحدة

الأمم المتحدة

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