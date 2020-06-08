اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 04:25 م
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الاتحاد الأوروبى يسعى إلى عقد قمة ثنائية مع الصين نهاية الشهر الجارى

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:20 م
الاتحاد الأوروبى يسعى إلى عقد قمة ثنائية مع الصين نهاية الشهر الجارى الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرجينى باتو، اليوم الاثنين، إن مؤسسات الاتحاد الأوروبى تأمل أن تتمكن من عقد قمة ثنائية مع الصين بنهاية الشهر الجارى. 
وأضافت باتو في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء أن اللقاء الذي سيعقده منسق السياسات الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل يوم غد الثلاثاء مع وزير الخارجية الصيني وانج بي، عبر اتصال فيديو مغلق، يأتي في إطار الحوار الدوري الاستراتيجي القائم بين بروكسل وبكين، وأوضحت أن بوريل وبي سيعمدان أيضاً لمناقشة التحضيرات للقمة المحتملة.
وأشارت إلى أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الغد تتمحور حول كيفية تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات وباء كوفيد 19.
وتابعت: "يتم بحث المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، ونريد أن نرى كيف نتعاون معاً بشكل أعمق لخفض التوتر في العالم".
كما ألمحت إلى أن المسؤول الأوروبي سيثير مسألة الوضع في هونج كونج، وكذلك مسألة حقوق الإنسان والحريات في الصين.
ولا يزال التوصل إلى اتفاق حول الاستثمارات بين الاتحاد الأوروبي والصين متعثراً، بسبب عدم رغبة بكين بمعاملة المستثمرين الأوروبيين على أراضيها بشكل يماثل معاملة الشركات الصينية العاملة في أوروبا، وفقا لـ"آكي".


الاتحاد الأوروبى

الصين

فيرجينى باتو

جوزيب بوريل

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