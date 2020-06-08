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الإندبندنت: بدء الحجر الصحى الإلزامى لأسبوعين لجميع الوافدين إلى بريطانيا

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:27 م
الإندبندنت: بدء الحجر الصحى الإلزامى لأسبوعين لجميع الوافدين إلى بريطانيا بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن المسافرين الذين يدخلون المملكة المتحدة سيُطلب منهم عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا حيث تحاول الحكومة منع انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا.

ويجب على جميع الركاب - باستثناء عدد قليل من الإعفاءات - ملء نموذج تحديد الموقع عبر الإنترنت الذي يعطي تفاصيل الاتصال وتفاصيل السفر ، بالإضافة إلى عنوان المكان الذي سيعزلون فيه.

يمكن تغريم الأشخاص الذين يفشلون في الامتثال 1000 جنيه استرليني في إنجلترا ، وسيُسمح للشرطة باستخدام "القوة المعقولة" للتأكد من أنهم يتبعون القواعد.

سيقوم ضباط حرس الحدود بإجراء فحوصات على الوافدين وقد يرفضون دخول مواطن أجنبي غير مقيم يرفض الامتثال للوائح.

ويعاقب على عدم استكمال النموذج بغرامة ثابتة 100 جنيه استرليني.

وطالب ما يقرب من 30 خبيرا علميا بارزا في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بدء تحقيق عام لإعداد بريطانيا لمواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن هذه المطالبة تعد علامة أخرى على وجود فجوة متنامية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد بين وزراء الحكومة ومستشاريها العلميين.

وقالت مجموعة الخبراء إن الموجة الثانية "محتملة" هذا الشتاء، وحذرت من أنها "ستكون أكثر فتكا إذا لم تعالج الحكومة إخفاقاتها من تفشي المرض السابق".

وذكرت الصحيفة أن رسالة حادة اللهجة بعث بها الخبراء للحكومة نُشرت الجمعة، وانتقد الموقعون عليها نهج الحكومة في السيطرة على الاختبار، وعدم الرغبة في جعل المسؤولية من مهام مؤسسة الصحة العامة.


بوريس جونسون

بريطانيا

الحجر الصحى الالزامى فى بريطانيا

كورونا

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