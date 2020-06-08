اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 03:08 م
خالد صلاح
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الإمارات ونيوزيلندا يبحثان التعاون المشترك فى مواجهة كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:39 م
الإمارات ونيوزيلندا يبحثان التعاون المشترك فى مواجهة كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتى محمد بن أحمد البواردى، خلال اتصال مرئي اليوم الاثنين، مع وزير الدفاع النيوزيلندى رون مارك، تطورات فيروس "كورونا" المستجد، فضلا عن التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك بين مختلف دول العالم من أجل احتواء تداعيات هذه الجائحة على مختلف الأصعدة
واستعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - علاقات التعاون المشترك خاصة في المجالات ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


كورونا

الإمارات

نيوزلندا

فيروس كورونا

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