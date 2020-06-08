اليوم السابع
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الأمير تشارلز يوجه كلمة للمعلمين مع عودة الدراسة فى بريطانيا.. فيديو وصور

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:41 م
الأمير تشارلز يوجه كلمة للمعلمين مع عودة الدراسة فى بريطانيا.. فيديو وصور الأمير تشارلز
ذكى مكاوى

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حرص الأمير تشارلز أمير ويلز على توجيه رسالة إلي كل المشاركين في العمل الخيري وكافة المعلمين بالتزامن مع اتخاذ بريطانيا اجراءات تخفيف قيود العزل بعودة الدراسة مرة أخري، ..  حيث ظهر خلال فيديو قال فيه : " أتوجه بالشكر لأولئك المشاركين لكل المعلمين وبشكل خاص الذين يشاركوا في التعليم الخيري، وذلك على كل ما يفعلونه لدعم المدارس والمعلمين والتلاميذ خلال الوباء الحالي، .. وأعرب عن امتناني القلبي للجميع في Teach First على كل ما يفعلونه لدعم المدارس والمعلمين والتلاميذ الأكثر تضرراً من هذا الوباء".

 

الامير تشارلز
الامير تشارلز

 

وقد أتي ذلك بصفة الأمير تشارلز هو راعي التدريس في المملكة المتحدة، حيث يحرص من خلال مؤسسة باسم Teach First علي بناء تعليم عادل للجميع من خلال توظيف وتدريب معلمين للعمل في مدارس تخدم مجتمعات لا تقدم لها خدمة التعليم بنفس الكفاءة، وبالتالي تعمل المؤسسة الخيرية لدعم المدارس والمعلمين والتلاميذ في الأماكن الأكثر تأثراً بالوباء.

 

الامير
الامير

 

وصف خبير ملكى، أن إصابة الأمير تشارلز، أمير ويلز، بفيروس كورونا كان من أفضل الأشياء التى يمكن أن تحدث، لأنه جعله أكثر تعاطفًا وعزز وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وكان أمير ويلز، 71 عامًا، أكد السابق أنه "محظوظ" لأنه عانى من "أعراض خفيفة نسبيًا" لكوفيد 19 بعد اختباره إيجابيا في مارس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، وفي الأسبوع الماضي، استهل حديثه عن التقاطه العدوى المميتة في مقابلة مع قناة Sky News لمسلسلها "بعد الوباء: عالمنا الجديد".

 

 


الأمير تشارلز

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