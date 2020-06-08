الأمم المتحدة تطلق مجموعة أصدقاء مكافحة التلوث البلاستيكى البحرى

كتبت - هند المغربي

أطلقت الأمم المتحدة، عبر اجتماع افتراضي مجموعة أصدقاء مكافحة التلوث البلاستيكي البحري بمشاركة أنتيجوا وبربودا والنرويج وجزر المالديف وذلك تزامنا باليوم العالمي للمحيطات المقرر اليوم 8 يونيو 2020.

ولفتت الأمم المتحدة فى تقريرها إلى أنه ارتفع إنتاج البلاستيك بشكل كبير، حيث ارتفع من 2 مليون طن في عام 1950 إلى 380 مليون طن في عام 2015 ومن المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات في العقدين المقبلين.

وأشار التقرير إلى أنه أدت الخصائص العديدة للبلاستيك - خفيفة الوزن ، والتكلفة المنخفضة، والشكل السهل، والمتانة لتحمل النقل والتخزين على المدى الطويل - إلى جانب استخدامه في مجموعة واسعة من التطبيقات، إلى هذا النمو الهائل في الإنتاج.

وذكرت الأمم المتحدة أنه تشير التقديرات الأخيرة إلى أن اللدائن تدخل المحيطات بمعدل ينذر بالخطر ويؤثر التلوث البلاستيكي البحري على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والأنشطة الترفيهية والسياحة ويقدر أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 1-5 % في الفوائد التي يجنيها البشر من المحيطات - بتكلفة سنوية تصل إلى 2.5 تريليون دولار. بالنسبة لمصايد الأسماك والسياحة الساحلية

هذا بالإضافة إلى التأثير الكبير على المحيطات، حيث يتسبب الاستهلاك الحالي للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في خسارة الموارد الطبيعية من 80-120 مليار دولار أمريكي سنويًا.

عادة ما يكون إنتاج البلاستيك مكثفًا للطاقة ويعتمد على المواد الأولية للوقود الأحفوري ، وبالتالي يمثل ما يقرب من 400 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري و4-8 % من إنتاج النفط والغاز العالمي في عام 2012.قد يستمر هذا في الزيادة بالنظر إلى المعدل الحالي استثمارات صناعة البتروكيماويات.