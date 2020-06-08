اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تطلق مجموعة أصدقاء مكافحة التلوث البلاستيكى البحرى

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:37 م
الأمم المتحدة تطلق مجموعة أصدقاء مكافحة التلوث البلاستيكى البحرى التلوث البلاستيكي البحرى - ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت الأمم المتحدة، عبر اجتماع افتراضي مجموعة أصدقاء مكافحة التلوث البلاستيكي البحري بمشاركة أنتيجوا وبربودا والنرويج وجزر المالديف وذلك تزامنا باليوم العالمي للمحيطات المقرر اليوم 8 يونيو 2020.

ولفتت الأمم المتحدة فى تقريرها إلى أنه ارتفع إنتاج البلاستيك بشكل كبير، حيث ارتفع من 2 مليون طن في عام 1950 إلى 380 مليون طن في عام 2015 ومن المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات في العقدين المقبلين.

وأشار التقرير إلى أنه أدت الخصائص العديدة للبلاستيك - خفيفة الوزن ، والتكلفة المنخفضة، والشكل السهل، والمتانة لتحمل النقل والتخزين على المدى الطويل - إلى جانب استخدامه في مجموعة واسعة من التطبيقات، إلى هذا النمو الهائل في الإنتاج.

وذكرت الأمم المتحدة أنه تشير التقديرات الأخيرة إلى أن اللدائن تدخل المحيطات بمعدل ينذر بالخطر ويؤثر التلوث البلاستيكي البحري على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والأنشطة الترفيهية والسياحة ويقدر أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 1-5 % في الفوائد التي يجنيها البشر من المحيطات - بتكلفة سنوية تصل إلى 2.5 تريليون دولار. بالنسبة لمصايد الأسماك والسياحة الساحلية 

هذا بالإضافة إلى التأثير الكبير على المحيطات، حيث يتسبب الاستهلاك الحالي للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في خسارة الموارد الطبيعية من 80-120 مليار دولار أمريكي سنويًا.

عادة ما يكون إنتاج البلاستيك مكثفًا للطاقة ويعتمد على المواد الأولية للوقود الأحفوري ، وبالتالي يمثل ما يقرب من 400 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري و4-8 % من إنتاج النفط والغاز العالمي في عام 2012.قد يستمر هذا في الزيادة بالنظر إلى المعدل الحالي استثمارات صناعة البتروكيماويات.


الامم المتحدة

اليوم العالمى للمحيطات

التلوث البلاستيكي

المحيطات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة