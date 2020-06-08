الأسهم الأوروبية تنزل عن ذروة 3 أشهر

رويترز

تراجعت الأسهم الأوروبية عن ذروة ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، حيث عمد المستثمرون إلى البيع لجني بعض الأرباح عقب صعود قوي الأسبوع الماضي أملا في تعاف بعد الجائحة.