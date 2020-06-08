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الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة نهاية الأسبوع

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:06 م
الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة نهاية الأسبوع الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية على مدار الأسبوع الجارى، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 2 لـ 3 درجات.

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،  لـ "اليوم السابع"، أنه من المتوقع اليوم وغدا انخفاض طفيف بالدرجات ولكنها تزال أعلى من المعدل حيث تتراوح العظمى بالقاهرة غدا الثلاثاء 25 درجة، ولتعاود ارتفاعها الأربعاء وتصل مع نهاية الأسبوع 38 و 39 درجة.

وأكدت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا ظواهر جوية خلال هذه الفترة ، موجهه عدة نصائح للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس القطنية ، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل ، وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية.

وعن طقس اليوم الاثنين، فيشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف على والرياح نشطة.

كما يشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة.


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