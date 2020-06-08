اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 04:36 م
خالد صلاح
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الأردن يبحث مع مسؤولين أوروبيين بلورة موقف دولى ضد الضم الإسرائيلى

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:34 م
الأردن يبحث مع مسؤولين أوروبيين بلورة موقف دولى ضد الضم الإسرائيلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأيرلندى سايمون كوفنى، ووزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، الخطر الذي يمثله تنفيذ قرار ضم أراض فلسطينية على حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام الإقليمي العادل.
وأكد وزير الخارجية الأردني ونظيره الأيرلندي -في اتصال هاتفي وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- اليوم الاثنين، رفض قرار الضم الذي يعد خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين.
وثمن الصفدي الموقف الإيرلندي والجهود التي تقوم بها ايرلندا في سياق الاتحاد الأوروبي وعبر محافل ثنائية ودولية أخرى للحؤول دون تطبيق القرار والتحذير من تبعاته.
كما بحث الصفدي -في اتصال هاتفي بنظيره الفنلندي - سبل منع قرار الضم، مؤكدا ضرورة بذل كل جهد ممكن لمنعه، وإنقاذ فرص تحقيق السلام العادل من الخطر غير المسبوق الذي يمثله القرار إن نفذ.
وأكد وزير خارجية الأردن خلال محادثاته مع الوزيرين أهمية الدور الأوروبي في جهود منع تنفيذ الضم وحل الصراع وتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب، واعتمدته كل الدول العربية خياراً استراتيجياً.


الأردن

أيمن الصفدى

سياسات الضم الإسرائيلية

الضفة الغربية

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