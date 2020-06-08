اليوم السابع
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الأردن تعلن تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة شفاء ولا وفيات

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:45 م
الأردن تعلن تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة شفاء ولا وفيات وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر
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أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى المملكة، اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 831.
وبين الدكتور جابر - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في مقر رئاسة الوزراء نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - تفاصيل الحالات الجديدة، والتي توزعت على النحو الآتي: 11 حالة لأردنيين قادمين من باكستان، و6 حالات لسائقي شاحنات أحدهم أردني، و6 لمخالطين لأحد المصابين في العاصمة عمان، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
وقال وزير الصحة، إن 20 مصاباً تماثلوا للشفاء وغادروا مستشفيات العزل، ليرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 627، مضيفاً أن الأردن يعتبر من أعلى الدول في العالم من حيث نسب الشفاء.
وأشار إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم 6650 فحصاً للكشف عن كورونا، "وهو رقم قياسي"، ليصل عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء تفشي الفيروس في الأردن إلى 228778 فحصاً، موضحاً أن "الفحوصات تكون دينامكية ومنقسمة لعشوائية وموجهة حسب الوضع والحالات".
وقال الوزير جابر، إن التعامل ما زال قائماً مع مختبرات القطاع الخاص، مؤكداً أنها تتمتع بدقة ومصداقية عالية.
وأوضح الدكتور جابر أنه يتم السماح لعدد قليل من الحالات الإنسانية من غير الأردنيين، بدخول أراضي المملكة، وأغلبهم مرضى سرطان، ويأتون للعلاج او لاستكمال العلاج، وذلك حسب شروط وقيود محددة، مؤكداً أن الوزارة تدرس مع الجهات المعنية، بروتوكولاً لإعادة السياحة العلاجية ضمن شروط مشددة.
وأوضح وزير الصحة أنه "لا يوجد مؤشر لزيادة نسب الوفيات بسبب إجراءات الحجر المفروضة، وأن الوزارة ستقوم بتحليل البيانات لديها ومقارنة أعداد الوفيات بين العامين الماضي والحالي لاتخاذ الإجراء المناسب"، مؤكداً أن القطاع الصحي لم يتوقف عن تقديم الخدمة الصحية والعمليات الجراحية بالإضافة لتوزيع عدد كبير من الوصفات الطبية على محتاجيها.
وأشار إلى أن العلاج المُتبع في الأردن لمرضى (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا، يكون عن طريق إعطاء المرضى فيتامينات معينة بالإضافة إلى دواء هيدروكسي كلوركوين وتقليل الإجهاد لديهم، مبيناً أنه "لم يتم تسجيل أي مضاعفات بسبب الدواء باستثناء حالتين تم إيقاف الدواء عنهما دون آثار تذكر".
وقال الوزير جابر إن الدواء لم يتم استخدامه على المرضى التسعة المتوفين بفيروس كورونا، وذلك أن 5 منهم كانت وفاتهم خارج المستشفى وتم فحصهم حسب البروتوكول المعمول به، و4 منهم لديهم سجل أمراض مزمنة وكبار بالسن.


الأردن

سعد جابر

كورونا

كورونا فى الأردن

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