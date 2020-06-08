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اعترفات عاطل تكشف كواليس تورطه فى إدارة مصنع لمخدر الشادو بحدائق 6 أكتوبر

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:00 ص
اعترفات عاطل تكشف كواليس تورطه فى إدارة مصنع لمخدر الشادو بحدائق 6 أكتوبر مخدر الشادو - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل ألقت مباحث الجيزة القبض عليه، لاتهامه بتصنيع مخدر الشادو، أنه استغل خبرته فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وقرر تصنيع المخدر، لسهولة تصنيعه، بخلط بعض المواد المخدرة، مثل مادة الأستون، ومبيدات حشرية، وتقسيمها لقطع، ثم تعبئتها تمهيدا للاتجار بها.

وأضاف المتهم أنه يروج المخدر المصنوع على عملائه بمدينة 6 أكتوبر، وأنه حول شقته إلى وكر لتصنيع الشادو، واستقبال عملائه، وأرشد عن هوية عاطل تحصل منه على المواد التى يستخدمها فى تصنيع المخدر، كما اعترف أن السلاح النارى المضبوط بحوزته يستخدمه فى الدفاع عن نفسه، خلال التنقل ين عملائه لبيع المخدر لهم، وكشف لرجال المباحث عن هوية الشخص الذى حصل منه على السلاح.

استنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، تم إحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم، بعد أن كشفت تحريات الرائد طارق مدحت رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر ، تورط عاطل في تصنيع مخدر الشادو داخل مسكنه، والاتجار به.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته طبنجة معدلة، و 45 كيس بداخلهم مادة الشادو المخدر وزنت 2 كيلو و 500 جرام، و 9 زجاجات مبيد حشرى، وجركن معبأة أستون، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات لتصنيع المخدر والاتجار به، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

  كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


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