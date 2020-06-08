اعترافات 6 متهمين بالسخرية من المواطنين عبر تيك توك: عايزن نزود المتابعين

كتب سليم على

اعترف 6 شباب متهمين بتصوير فيديوهات في الشارع للسخرية من المواطنين، وإنزالها على شبكة الانترت عبر تطبيق "تيك توك" ، أمام نيابة الخليفة والمقطم الجزئية ، أن هدفهم كان فى زيادة عدد المتابعين على حسابهم الخاص بتطبيق تيك توك.

وكشفت تحقيقات النيابة عن استخدام المتهمين هم "محمد. ك"، "كرم. ع" ، "عبدالرحمن. م" ، "محمود. ع" ، دراجتين بخاريتين يقوم اثنين منهم باستخدام حبال لعرقلة المواطنين بالشارع وقيام أثنين أخرين بتصويرهم بالهواتف المحمولة "فيديو" وإنزال تلك الفيديوهات على تطبيق "تيك توك" .

وقالت النيابة إن المتهمين يسكنون في منطقة المقطم وخططوا معًا لإنشاء حساب على تطبيق" التيك توك" تكون فكرته مقالب في المواطنين في الشارع والسخرية منهم، ويقومون بتركيب الفيديو على موسيقى مضحكة وبالفعل صوروا العديد من المقاطع المضحكة حتى تم ضبطهم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الفيديوهات تظهر قيام 4 أشخاص باستقلال دراجتين بخاريتين، وقيام أحدهم بإسقاط أحد المارة أرضًا عن طريق عرقلته بالقدم، وقيام آخر بالتصوير ونشر المقطع مصحوبًا بتعليقات ساخرة.

وعقب ظهور الفيديوهات، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين، وتمكن رجال الأمن من القبض عليهم، حيث تبين أن المتهمين يقومون بربط حبل بين الدراجتين البخاريتين لإسقاط المارة بالشارع والسخرية منهم. كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة الإهمال وتعرض حياة المواطنين للخطر، وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبسهم ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.