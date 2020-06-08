اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 05:17 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

اطمن على نفسك.. ما هو تحليل الأجسام المضادة لالتهاب الكبد أ ؟

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. ما هو تحليل الأجسام المضادة لالتهاب الكبد أ ؟ تحليل التهاب الكبد أ
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التهاب الكبد "أ" هو عدوى في الكبد معدية يسببها فيروس أ ويعاني بعض الأشخاص فقط من مرض خفيف يستمر بضعة أسابيع بينما يعاني البعض الآخر من مشاكل أكثر خطورة يمكن أن تستمر أشهر، عادة ما تصاب بالمرض عندما تأكل أو تشرب شيئًا ملوثًا ببراز من شخص مصاب بالفيروس، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تشخيص التهاب الكبد الوبائي أ باختبار الأجسام المضادة، وفقاً لموقع "webmd".

تحاليل لتشخيص التهاب الكبد الفيروسي أ
 

سوف يسألك طبيبك أولاً عن الأعراض التي تعانيها ويتحقق من وجود مستويات عالية من إنزيمات الكبد في الدم ثم ، سيقوم بإجراء المزيد من اختبارات الدم للبحث عن:

 

-الأجسام المضادة IgM (الجلوبولين المناعي M) التى يصنعها جسمك عندما تتعرض لأول مرة لالتهاب الكبد أ، فهي تبقى في دمك لمدة 3 إلى 6 أشهر تقريبًا.

الأجسام المضادة IgG (الجلوبولين المناعي G) تظهر هذه الأعراض بعد دخول الفيروس في جسمك لفترة، قد يكون لديك طوال حياتك، إنها تحميك من التهاب الكبد A. إذا كانت نتيجة اختبارها إيجابية ولكن ليس للأجسام المضادة IgM، فهذا يعني أن لديك عدوى التهاب الكبد A في الماضي أو تلقيت لقاحات للحماية منها.

عادة ما يكون فيروس الالتهاب الكبدي أ غير خطير. تقريبا كل من لديه ذلك يتحسن، ولكن نظرًا لأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تختفي، ستحتاج إلى رعاية نفسك.

 اعراض التهاب الكبد أ
 

الفيروس قد لا يسبب أعراض للبعض بينما قد يكون لدى الآخرين أعراض مثل:

-اليرقان (اصفرار العيون والجلد)

-آلام البطن

-البول الداكن

-فقدان الشهية

-معده مضطربة

-التقيؤ

- الحكة

-براز شاحب اللون

-الم المفاصل

حمى

-إسهال

-إعياء

تميل هذه المشاكل إلى الزوال بعد حوالي شهرين ولكن قد تستمر في العودة لمدة تصل إلى 6 أشهر.

يمكنك نشر فيروس الالتهاب الكبدي أ حتى إذا شعرت أنك بخير، يمكنك أيضًا نشره قبل حوالي أسبوعين من ظهور أعراضك وخلال الأسبوع الأول بعد ظهورها.


تحليل التهاب الكبد أ

التهاب الكبد أ

التهاب الكبد a

التهاب الكبد

تحليل الاجسام المضادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة