استمرار أعمال تطهير الشوارع والمصالح الحكومية وأٔماكن التجمعات فى سوهج "صور"

أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.
حيث قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بأعمال التطهير والتعقيم لمبنى مدرسة المناهل، ومبنى شبكة مياه الكوثر، ومبنى مباحث فرقة الشرق، و مبنى مكتب تمويلى للقروض الصغيرة، و مبنى مكتب البريد، وفي مركز ومدينة المراغة تم رش وتطهير مرسى العبارات، والعبارات، والسلخانة، بينما قامت الوحدة المحلية بمركز دار السلام بتطهير الوحدة الصحية بالنغاميش، ومكتب البريد، والتمركز الامني، والشوارع بقرية النغاميش.
وقام مركز ومدينة سوهاج برش وتعقيم شوراع قرية إدفا، وقرية قلفاو، ومكتب البريد الفرعي، والضرائب العقارية، والنيابة الادارية، والتامينات الاجتماعية، وإدارة الشباب والرياضة، ومركز الشرطة، ومكتب التموين، والسجل المدني، وإدارة التعبئة، والمدرسة التجارية، ومدرسة القنابرة ".
وفي مركز ومدينة البلينا تم تطهير شوارع ومنشآت ومحال المدينة، وشارع الشهيد محمد الأمين، والمساكن الإقتصادية، والنيابة الإدارية، ومحطة الصرف الصحي، ونادي المعلمين، وإدارة الشئون الإجتماعية، وفرع مكتب البريد، ومكتب تموين بندر البلينا، والمدرسة الإبتدائية المشتركة، وموقف القرى الغربي، ومكتب المواقف الفرعي، ودورات مياه الموقف، وشارع التحرير، و شارع الجمهورية، وشارع ترعة ام الطبول حتى الصنايع، وشارع البحر الاعظم، وشارع الشونة، وبنك التنمية، وشارع المركز، وميدان الشهيد، وموقف نجع حمادي، وشارع مدرسة الصنايع بنات، ونقطة الإطفاء، وبنك مصر القديم والجديد، وميدان نهر العصير، والمركز الحضري، وشارع السكة الحديد، وشارع المنطقة الصناعية.
وقام مركز ومدينة ساقلتة بأعمال التطهير بقرية سفلاق، ورش وتعقيم الوحدة المحلية، ومبنى الشئون، والتموين، وشوارع المجمع المحيطة، وفي مركز ومدينة طهطا تم القيام بحملة تطهير مكبرة شملت الشوارع وبعض المصالح الحكومية، والمحطة .
واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في أعمال التطهير والتعقيم، حيث شملت "مصانع أخميم الانتاجية، وعدد من الادارات والاقسام التابعة للوحدة، وعدد من الشوارع الفرعية والرئيسية، وأماكن حالات الإصابة، وقام حي شرق سوهاج بأعمال الرش والتطهير خلف مستشفى المعلمين، وحارة السيدة رقية، وحارة السيدة حفصة، وحارة السيدة مريم، ومبنى الحى .
وفي مركز ومدينة جهينة تم رش وتطهير " موقف مدينة جهينة - مبني الإدارة الزراعية - مبني هندسة الكهرباء - مركز شباب جهينة الشرقية - مبني الوحدة البيطرية - مبني الإدارة البيطرية - مبني البنك الزراعي - مبني شركة المياه - مبني مجلس المدينة - مبني الإدارة التعليمية - مبني السنترال - مكتب تأهيل المعاقين - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع البساتين - شارع هندسة الري - شارع المدارس " .
رش وتعقيم المصالح الحكومية (1)
رش وتعقيم المصالح الحكومية (2)
رش وتعقيم المصالح الحكومية (3)
رش وتعقيم المصالح الحكومية (4)
رش وتعقيم المصالح الحكومية (5)
رش وتعقيم المصالح الحكومية (6)
رش وتعقيم المصالح الحكومية (7)
رش وتعقيم المصالح الحكومية (8)
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