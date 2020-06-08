استمرار أعمال تطهير الشوارع والمصالح الحكومية وأٔماكن التجمعات فى سوهج "صور"

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

حيث قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بأعمال التطهير والتعقيم لمبنى مدرسة المناهل، ومبنى شبكة مياه الكوثر، ومبنى مباحث فرقة الشرق، و مبنى مكتب تمويلى للقروض الصغيرة، و مبنى مكتب البريد، وفي مركز ومدينة المراغة تم رش وتطهير مرسى العبارات، والعبارات، والسلخانة، بينما قامت الوحدة المحلية بمركز دار السلام بتطهير الوحدة الصحية بالنغاميش، ومكتب البريد، والتمركز الامني، والشوارع بقرية النغاميش.

وقام مركز ومدينة سوهاج برش وتعقيم شوراع قرية إدفا، وقرية قلفاو، ومكتب البريد الفرعي، والضرائب العقارية، والنيابة الادارية، والتامينات الاجتماعية، وإدارة الشباب والرياضة، ومركز الشرطة، ومكتب التموين، والسجل المدني، وإدارة التعبئة، والمدرسة التجارية، ومدرسة القنابرة ".

وفي مركز ومدينة البلينا تم تطهير شوارع ومنشآت ومحال المدينة، وشارع الشهيد محمد الأمين، والمساكن الإقتصادية، والنيابة الإدارية، ومحطة الصرف الصحي، ونادي المعلمين، وإدارة الشئون الإجتماعية، وفرع مكتب البريد، ومكتب تموين بندر البلينا، والمدرسة الإبتدائية المشتركة، وموقف القرى الغربي، ومكتب المواقف الفرعي، ودورات مياه الموقف، وشارع التحرير، و شارع الجمهورية، وشارع ترعة ام الطبول حتى الصنايع، وشارع البحر الاعظم، وشارع الشونة، وبنك التنمية، وشارع المركز، وميدان الشهيد، وموقف نجع حمادي، وشارع مدرسة الصنايع بنات، ونقطة الإطفاء، وبنك مصر القديم والجديد، وميدان نهر العصير، والمركز الحضري، وشارع السكة الحديد، وشارع المنطقة الصناعية.

وقام مركز ومدينة ساقلتة بأعمال التطهير بقرية سفلاق، ورش وتعقيم الوحدة المحلية، ومبنى الشئون، والتموين، وشوارع المجمع المحيطة، وفي مركز ومدينة طهطا تم القيام بحملة تطهير مكبرة شملت الشوارع وبعض المصالح الحكومية، والمحطة .

واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في أعمال التطهير والتعقيم، حيث شملت "مصانع أخميم الانتاجية، وعدد من الادارات والاقسام التابعة للوحدة، وعدد من الشوارع الفرعية والرئيسية، وأماكن حالات الإصابة، وقام حي شرق سوهاج بأعمال الرش والتطهير خلف مستشفى المعلمين، وحارة السيدة رقية، وحارة السيدة حفصة، وحارة السيدة مريم، ومبنى الحى .

وفي مركز ومدينة جهينة تم رش وتطهير " موقف مدينة جهينة - مبني الإدارة الزراعية - مبني هندسة الكهرباء - مركز شباب جهينة الشرقية - مبني الوحدة البيطرية - مبني الإدارة البيطرية - مبني البنك الزراعي - مبني شركة المياه - مبني مجلس المدينة - مبني الإدارة التعليمية - مبني السنترال - مكتب تأهيل المعاقين - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع البساتين - شارع هندسة الري - شارع المدارس " .



رش وتعقيم المصالح الحكومية (1)



رش وتعقيم المصالح الحكومية (2)



رش وتعقيم المصالح الحكومية (3)



رش وتعقيم المصالح الحكومية (4)



رش وتعقيم المصالح الحكومية (5)



رش وتعقيم المصالح الحكومية (6)



رش وتعقيم المصالح الحكومية (7)