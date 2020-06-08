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استقرار أسعار الأسماك اليوم الاثنين بسوق العبور .. والبلطى بـ20 جنيها

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:00 م
استقرار أسعار الأسماك اليوم الاثنين بسوق العبور .. والبلطى بـ20 جنيها صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 8-6-2020 ، استقرارا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، نظرا لزيادة الإنتاج المحلي من في المزارع السمكية، وسجل  كيلو سمك البلطى "1" 24– 28جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى17– 37 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
 
فيما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 60-80 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60-80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى" بين 25-35 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها، سعر السمك الثعابين 50-210  جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو. 
 
كما سجل سعر البورى ليتراوح بين 32- 45جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 40- 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 100 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 130جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 350 جنيها.
 
 

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