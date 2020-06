استقالة محرر صفحة الرأى فى نيويورك تايمز.. وترامب يعلق: أخبارها مزيفة

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه الحاد على وسائل الإعلام الأمريكية، حيث هاجم مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز، متهما إياها بنشر الأخبار الوهمية والمزيفة، معلقا على استقالة محرر صفحة الرأي في نيويورك تايمز بعد نشر مقال يدعو لنشر الجيش بالشوارع.

Opinion Editor at @nytimes just walked out. That’s right, he quit over the excellent Op-Ed penned by our great Senator @TomCottonAR. TRANSPARENCY! The State of Arkansas is very proud of Tom. The New York Times is Fake News!!!