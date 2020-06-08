استخدام الأشعة فوق البنفسجية للتعقيم بالمستشفى التعليمى العالمى فى طنطا

الغربية - مصطفى عادل

تواصل جامعة طنطا، جهودها فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستحد، حيث أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، اليوم، عن تعقيم التكييف المركزى بالمستشفى التعليمى العالمى باستخدام الأشعة فوق البنفسجية UV.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية فى بيان له، إن المستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا تعد الأولى على مستوى المستشفيات الجامعية بالجمهورية التى تستخدم التعقيم المركزى حماية للأطقم الطبية والتمريض والعاملين والمرضى وكافة المترددين عليها من خطر الإصابة بفيروس كورونا .

من جانبه، أفاد الدكتور حسن التطاوى المشرف العام على المستشفيات الجامعية، إن التكييف المركزى أصبح وسيلة خطيرة جدا لنقل العدوى وخاصة فى ظروف انتشار مرض كرونا المستجد عن طريق الرزاز.

وأشار الدكتورمحمود سليم، مدير المستشفى التعليمى، إلى أن إجراءات التنظيف الفعالة والتقييم الميكروبيولوجى المتاح تساهم بشكل كبير فى تجنب الإصابة بالفيروس، حيث أفادت الدراسات الحديثة وتقارير المنظمة العالمية للصحة أن فيروس كورونا يستمر على الأسطح لساعات طويلة وقد يمتد لأيام، مما يعنى أن الأسطح تلعب دورًا رئيسيًا فى انتشار مسببات العدوى .

وأوضح الدكتور محمد ابراهيم الحضرى، المستشار الهندسى للمستشفى التعليمى والذى تولى عملية التعقيم، أن تشغيل وحدات التكييف المركزى لغرف العمليات والعناية المركزة بالمستشفى تعمل بنظام 100% Fresh Air ، لذا تم التفكير فى استخدام معقم الهواء الفوق بنفسجى وتركيبه فى مسارات الهواء المكيف (الدكتات) بهدف قتل الجراثيم والفيروسات مثل SARS،H1N1 وغيرها عن طريق تعطيل حمضها النووى مما يزيل خطر التلوث البيولوجى ويجعلها غير قادرة على أداء وظائف خلوية حيوية.

من ناحيه أخرى، أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم، فى بيان له نجاح فريق طبى من قسم طب وجراحة العيون بمستشفى الرمد الجامعى من استخراج نصل سكين من عين مريض يبلغ من العمر 44 عاما.

وقال الدكتور أحمد غنيم أستاذ طب وجراحة العين وعميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، إن طوارئ قسم طب وجراحة العيون استقبل اليوم مريض من كفر الشيخ يعانى من تورم شديد بالعين واضطراب شديد بالرؤية مع تورم بالملتحمة وتوقف تام بحركة العين منذ 14 يوما .

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، أنه فور استقبال الحالة تم التنسيق مع الدكتور مجدى موسى أستاذ طب وجراحة العين ورئيس القسم ، بتشكيل فريق طبى متخصص فى جراحة الحجاج وتجميل العين برئاسة الدكتور أشرف الدسوقى استاذ طب وجراحة العين ورئيس وحدة جراحات الحجاج والدكتور محمود أبو العطا مدرس مساعد طب وجراحة العين لفحص الحالة .

تطهير وتعقيم التكيف المركزى بمستشفى جامعة طنطا