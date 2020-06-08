ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.45% بختام تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.45% رابحاً 32.62 نقطة ليغلق عند مستوى 7300.48 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 8.62% رابحاً 653.03 نقطة ليغلق عند مستوى 8231.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 275.3 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال.

وارتفع 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.66%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.23%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.52%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.51%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.13%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.51%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.19%.

وارتفع 132 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "فيبكو" بنسبة 9.99%، ثم سهم "دور" بنسبة 9.98%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 9.93%، فيما تراجع 51 سهماً على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 2.69%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 2.60%، ثم سهم "ولاء" بنسبة 1.79%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 511.6 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن رفع تعليق تداول صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين، بعد إعلان الشركة عن الحدث.