اليوم السابع
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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل مدفوعة بصعود قطاعات قيادية

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:25 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل مدفوعة بصعود قطاعات قيادية بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% رابحاً 6.590 ليصل إلى مستوى 5072.95 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 6.480 نقطة ليصل إلى مستوى 5513.75 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 7.510 نقطة ليصل إلى مستوى 4202.40 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33%، رابحاً 13.710 نقطة ليصل إلى مستوى 4113.95 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 126.5 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون دينار كويتى عبر 5013 صفقة، وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%.
 
وجاء سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.5%، يليه سهم مجموعة الامتياز الاستثمارية بنسبة 10.71%، ثم سهم شركة مبرد القابضة بنسبة 5.52%، فيما تصدر سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.66% ثم سهم شركة الديرة القابضة بنسبة 5%، ثم سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 4.87%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، عن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

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