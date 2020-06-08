اليوم السابع
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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالختام مدفوعة بصعود 9 قطاعات

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:09 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالختام مدفوعة بصعود 9 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.88% رابحاً 44.39 ليغلق عند مستوى 5110.37 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.02% رابحاً 55.91 نقطة ليغلق عند مستوى 5563.18 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% رابحاً 21.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4217.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.9%، رابحاً 37.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4137.31 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 257.3 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون دينار كويتى عبر 9618 صفقة، وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.17%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.43%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.06%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.05%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.96%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%.
 
وجاء سهم مجموعة الامتياز الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.5%، يليه سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 8.89%، ثم سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 8.48%، فيما تصدر سهم شركة الإنماء العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.05% ثم سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 5%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 4.89%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، عن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
 

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