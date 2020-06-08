ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بالعراق إلى 5572 وتسجيل 1115 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تماثل 386 حالة للشفاء مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلى للمتعافين فى العراق إلى 5572، وتسجيل 1115 إصابة جديدة ليصبح إجمالى الإصابات بالفيروس 13,481 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة -فى بيان أوردته وكالة الانباء العراقية- اليوم الإثنين وفاة 24 أخرين بالفيروس ليصبح عدد الوفيات 370.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تم فحص (8927) نموذجا في كافة المختبرات المختصة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (311980)".
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بالعراق إلى 5572 وتسجيل 1115 إصابة جديدةالإثنين، 08 يونيو 2020 04:18 م
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تماثل 386 حالة للشفاء مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلى للمتعافين فى العراق إلى 5572، وتسجيل 1115 إصابة جديدة ليصبح إجمالى الإصابات بالفيروس 13,481 حالة.
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