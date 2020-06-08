اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 07:43 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الجزائر إلى 10265 مصابا

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:32 م
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الجزائر إلى 10265 مصابا الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار اليوم الإثنين ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 10 آلاف 265 حالة إصابة، و715 حالة وفاة.
وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه جرى تسجيل 111 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 6799 حالة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 5 مساء إلى 7 صباحا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات هي سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.
وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري في وقت سابق تمديد العمل بنظام الحجر الصحي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 13 يونيو الجاري.


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فيروس كورونا

كورونا فى الجزائر

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