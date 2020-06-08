اليوم السابع
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ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.44% بختام التعاملات مدفوعة بصعود 5 قطاعات

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:30 م
ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.44% بختام التعاملات مدفوعة بصعود 5 قطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.44% رابحاً 30.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2164.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 983.7 مليون سهم محققة ما قيمته 713.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 8519 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.69%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.73%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%.
 
وارتفع 21 سهماً ببورصة دبى خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 14.88%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 13.13%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.67%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 2.45%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 64.1 مليون ورقة بقيمة 184.2 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، عن موافقة هيئة أسواق المال للمجموعة، على تجديد حق شراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة (الخزينة)، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من تاريخ موافقة هيئة أسواق المال أمس الأحد.
 
وفى سياق آخر أعلن بنك دبى التجاري، عن عقد مجلس إدارة اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو، والموافقة على البنود الرئيسية وهى الإطلاع على مستجدات أعمال البنك، والموافقة حيث يلزم.
 
فيما أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 11 يونيو، وذلك لمناقشة جدول الأعمال، والذى يتضمن افتتاح الجلسة واستمكمال النصاب القانوني، وتقرير سير الأعمال.
 

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