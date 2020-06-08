ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.3% بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.3% رابحاً 21.44 نقطة ليصل إلى مستوى 7289.30 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.38% رابحاً 559.46 نقطة ليصل إلى مستوى 8131.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 90.8 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال.

وارتفع 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.10%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.02%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.64%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.28%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.16%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.03%.

وارتفع 130 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأهلية" بنسبة 9.82%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 7.51%، ثم سهم "نادك" بنسبة 4.96%، فيما تراجع 40 سهماً على رأسها سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 2.60%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 2.24%، ثم سهم "مجموعة صافولا" بنسبة 1.66%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 253.9 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن رفع تعليق تداول صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين، بعد إعلان الشركة عن الحدث.