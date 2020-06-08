احتجاجات فى مدن عالمية للمطالبة بالمساواة العرقية بعد مقتل فلويد .. صور

رويترز

تواصلت الاحتجاجات المطالبة بالمساواة العرقية ومزيدا من الديمقراطية، في كثير من شوارع كثير من البلاد، بعد مقتل جوروج فلويد الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية على يد رجل شرطة في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.



احتجاج ضد عدم المساواة العرقية فى بريستول



احتجاج فى بريطانيا



احتجاجا على عدم المساواة العرقية فى بروكسل

ونشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا للاحتجاجات التي خرجت في لندن ومانشستر وواشنطن وبروكسل، باحتشاد المواطنين لإعلان مطالبهم بالمساواة العرقية.



احتجاجا على وفاة جورج فلويد فى بريطانيا



احتجاجا على وفاة جورج فلويد في لندن



احتجاجات فى واشنطن

وأصدر صادق خان، عمدة لندن، بيانًا إعلاميًا، اليوم الأحد، للتعليق على أحداث العنف التى نتجت عن اشتباك محتجون بريطانيون مناهضون للعنصرية مع الشرطة لفترة وجيزة يوم السبت بعد تجمع آلاف فى وسط لندن للتعبير عن غضبهم من وحشية الشرطة الأمريكية بعد موت المواطن الأسود الأعزل جورج فلويد فى منيابوليس بالولايات المتحدة.



احتجاجات في مينيابوليس



بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن

وكشفت دراسة حديثة صادرة عن المعهد المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن أحداث العنف الأخيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت فشل نظريات النشطاء أصحاب الفكر الفوضوى بشأن أن النظم الديمقراطية لا يمكن أن تشهد أعمال عنف.



جانب من مظاهرات مانشستر



متظاهرون فى مانشستر