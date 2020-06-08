اتحاد طلاب جامعة أسيوط يتقدم بمذكرة ضد 23 أستاذا جامعيا

أسيوط - هيثم البدري

تقدم اتحاد طلاب جامعة أسيوط بمذكرة رسمية للدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ضد 23 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب علي النزول من منازلهم رغم الظروف الوبائية وانتشار فيروس كورونا دون مراعاة لهذه الظروف ولصحة الطلاب.

وقال الاتحاد في بيان رسمي منسوب له على الصفحة الرسمية للاتحاد إنهم تقدموا بالمذكرة للدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة لاتخاذ اللازم حيال الأساتذة وقال البيان: "كنا قبل كدة اتكلمنا كتير ونزلنا أكثر من بيان وبنقول فيه يا طلاب محدش ينزل يشتري مذكرات، المذكرات ممنوعة وشراء الكتب ونزولكم في الوقت دا جريمة إنسانية أكثر منها جريمة يعاقب عليها القانون".

ومع ذلك ظل بعض الدكاترة يخلقوا الأسباب والمبررات لنزولكم من أجل شراء بعض الوريقات التي لن تؤثر ونعيد تكرارها لن تؤثر على صحة نجاحكم من عدمه.

وتوجه الاتحاد فى بيانه بالشكر لإدارة الجامعة والمتمثلة في طارق الجمال -رئيس الجامعة- شحاتة غريب -نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب- لتعاونهم معنا في الثأر بحق الطلاب من 23 دكتور أجبروا الطلاب على النزول في مثل هذه الأيام لشراء المذكرات من مكتبات مخصصة.

وتابع نرجو من جميع الطلاب الاستجابة لنا هذه المرة أرجوكم الحالات في تزايد ونحن نبذل أقصى المستطاع لخدمتكم دون انتظار أي مقابل من يريد مساعدتكم حقًا سيساعد بمختلف الطرق دون إجباركم على النزول أو ادعاء عدم التربح.. لا تستجيبوا لمثل هذه النداءات الباطلة.. ولا تنزلوا من بيوتكم فصحتكم في المقام الأول".