إيران: مستعدون لتبادل جميع السجناء مع الولايات المتحدة

كتب سمير حسنى

قال على ربيعى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، إن طهران مستعدة لتبادل جميع السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن مسئولية أى مماطلة فى تبادل السجناء تقع على عاتق واشنطن، جاءت تلك التصريحات نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وأفرجت السلطات الإيرانية الخميس الماضى عن الجندى الأمريكى السابق مايكل وايت الذى تم توقيفه فى يوليو 2018 فى إيران بتهمة إهانة المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى، وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مغادرة وايت الأراضى الإيرانية عبر تغريدة جاء فيها "وايت فى طائرة سويسرية غادرت للتو المجال الجوى الإيرانى".

وأكدت إيران أن إفراجها عن العسكرى الأمريكى السابق مايكل وايت الذى غادر عائدا إلى الولايات المتحدة، غداة وصول عالم إيرانى أطلقت واشنطن سراحه إلى بلاده، فى عملية تبادل معتقلين محتملة بين الدولتي .

وشكر ترامب سويسرا على مساعدتها ووعد بمواصلة العمل من أجل إطلاق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين رهائن فى الخارج، وهو ملف حقق فيه نجاحات عديدة منذ ثلاث سنوات.

وكانت جوان وايت والدة العسكرى السابق قد أعلنت قبل ذلك خبر إطلاق سراحه، فقالت فى بيان "على مدى الأيام الـ683 الماضية، احتجز الحرس الثورى ابنى مايكل رهينة".