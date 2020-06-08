إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

كتبت هند مختار

تعد التجارة الخارجية في مصر مؤشراً جوهرياً على قدرة الدولة الإنتاجية والتنافسية في الأسواق العالمية، وقد حققت الصادرات المصرية في الفترة الأخيرة نتائج إيجابية انعكست على دعم الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية وزيادة موارد الخزينة العامة الدولة.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على استمرار الأداء القوي لتجارة مصر الخارجية منذ عام 2016، مع صمود الصادرات رغم أزمة كورونا.

وجاء في الإنفوجراف، تراجع عجز الميزان التجاري بمقدار 3.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وكذلك تراجع الصادرات بنسبة 1.3%، لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 7.8 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2019، فضلاً عن تراجع الواردات بنسبة 19.8%، لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 20.2 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2019.

وأبرز الإنفوجراف أكبر 5 مجموعات سلعية تم تصديرها خلال الربع الأول من عام 2020، والتي تمثلت في الوقود المعدني بقيمة 1768.4 مليون دولار، والمعادن الثمينة بقيمة 793 مليون دولار، والفواكه والثمار بقيمة 582.5 مليون دولار، والأجهزة الكهربائية بقيمة 407 مليون دولار، وأخيراً اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 388.2 مليون دولار.

في المقابل وبشأن أكبر 5 مجموعات سلعية تم استيرادها خلال الربع الأول من عام 2020، جاء في الإنفوجراف، أنه تم استيراد وقود معدني بقيمة 2.5 مليار دولار، وكذلك استيراد آلات ومعدات بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلاً عن استيراد حبوب بقيمة 1.3 مليار دولار، بجانب استيراد أجهزة كهربائية بقيمة 1.2 مليار دولار، وأخيراً استيراد حديد وصلب بقيمة 0.8 مليار دولار.

أما بشأن أكبر 5 أسواق تم التصدير إليها خلال الربع الأول من عام 2020، رصد الإنفوجراف، أن الإمارات تأتي في المقدمة بإجمالي صادرات مصرية 752.9 مليون دولار، تليها إيطاليا بـ 451.7 مليون دولار، وتركيا بـ 442.7 مليون دولار، والسعودية بـ 403.4 مليون دولار، وأخيراً الولايات المتحدة بـ 384.7 مليون دولار.

وفيما يتعلق بأكبر 5 أسواق تم الاستيراد منها خلال الربع الأول من عام 2020، أوضح الإنفوجراف، أنه تم الاستيراد من الصين بقيمة 2.3 مليار دولار، كما تم الاستيراد من السعودية بقيمة 1.4 مليار دولار، وكذلك الاستيراد من الولايات المتحدة بقيمة مليار دولار، فضلاً عن الاستيراد من ألمانيا بقيمة 0.9 مليار دولار، وأخيراً تم الاستيراد من تركيا بقيمة 0.8مليار دولار.

وأوضح الإنفوجراف، أن مصر قد حققت ارتفاعاً في الصادرات، وتراجعاً في الواردات خلال عام 2019، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 3,4%، لتصل إلى 30.3 مليار دولار خلال عام2019، مقارنة بـ 29.3 مليار دولار خلال عام 2018، في المقابل تراجعت الواردات بنسبة 4.8%، لتصل إلى 78 مليار دولار خلال عام 2019، مقارنة بـ 81.9 مليار دولار خلال عام 2018.

كما أبرز الإنفوجراف أكبر 5 مجموعات سلعية تم تصديرها خلال عام 2019، والتي تمثلت في الوقود المعدني بقيمة 8 مليار دولار، والمعادن الثمينة بقيمة 2 مليار دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 2 مليار دولار، والأجهزة الكهربائية بقيمة 1,7 مليار دولار، بالإضافة للفواكه والثمار بقيمة 1,4 مليار دولار.

أما بشأن أكبر 5 أسواق تم التصدير إليها خلال عام 2019، أوضح الإنفوجراف، أن الولايات المتحدة تأتي في المقدمة بإجمالي صادرات مصرية 2,2 مليار دولار، تليها الإمارات بـ 2.1 مليار دولار، وتركيا والسعودية وإيطاليا بـ 1.7 مليار دولار لكل منهما.

وأبرز الإنفوجراف نماذج لترتيب مصر في الصادرات السلعية في الأسواق العالمية عام 2019، حيث احتلت مصر المرتبة الثالثة عالمياً في تصدير خيوط من ألياف صناعية وتركيبية، والمرتبة الرابعة عالمياً في تصدير الأسمدة الفوسفاتية، والمرتبة الخامسة عالمياً في تصدير كل من البطاطس، والخيوط القطنية، وكذلك احتلت المرتبة السادسة عالمياً في تصدير كل من الرخام والترافرتين، والأسمدة النيتروجينية، كما احتلت مصر المرتبة السابعة عالمياً في تصدير كل من (البصل - الكراث – الثوم)، والحمضيات، في حين احتلت المرتبة التاسعة عالمياً في تصدير البقوليات، والسجاد وأغطية الأرضيات.

ورصد الإنفوجراف، زيادة الصادرات بمعدلات تفوق الزيادة في الواردات، لتصل نسبة زيادة قيمة الصادرات عام 2019 إلى 34,7%، مقارنة بعام 2016، في حين وصلت نسبة زيادة قيمة الواردات عام 2019، إلى 9.2%، مقارنة بعام 2016.

هذا وقد شهدت الصادرات المصرية للعالم تطوراً خلال الفترة من 2016 حتى 2019، لتصل إلى 30.3 مليار دولار خلال عام 2019، مقارنة بـ 29,3 مليار دولار خلال عام 2018، و26.3 مليار دولار خلال عام 2017، و22.5 مليار دولار خلال عام 2016، في المقابل فقد وصلت قيمة الواردات المصرية من العالم خلال عام 2019 إلى 78 مليار دولار، مقارنة بـ 81.9 مليار دولار عام 2018، و66.6 مليار دولار عام 2017، و71.4 مليار دولار عام 2016.

وأبرز الإنفوجراف، تحسن هيكل الواردات بانخفاض استيراد الوقود والسلع الاستهلاكية وزيادة استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة، حيث ارتفعت مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة إلى 47,4% من إجمالي الواردات خلال عام 2019، مقارنة بـ 44,5% عام 2016، في المقابل انخفض استيراد السلع الاستهلاكية إلى 26,7% من إجمالي الواردات عام 2019، مقارنة بـ 26.8% عام 2016، وكذلك انخفض استيراد الوقود إلى 12.6% من إجمالي الواردات عام 2019، مقارنة بـ 14.1% عام 2016، إلى جانب انخفاض استيراد السلع الاستثمارية بنسبة 13.3% من إجمالي الواردات عام 2019، مقارنة بـ 14.6% عام 2016.

وفيما يتعلق بالدول التي ارتفعت صادرات مصر إليها خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، فقد جاء في الانفوجراف، ارتفاع الصادرات المصرية للولايات المتحدة بنسبة 29.4%، لتصل إلى 2.2 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 1.7مليار دولار عام 2018، كما ارتفعت الصادرات المصرية لكندا بنسبة 846.2%، لتصل إلى 753.2 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 79.6 مليون دولار عام 2018، بينما ارتفعت الصادرات المصرية للأرجنتين بنسبة 197.4%، لتصل إلى 113.6 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 38.2 مليون دولار عام 2018، في حين ارتفعت الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة بنسبة 15.4%، لتصل إلى 1.5 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار عام 2018.

ورصد الإنفو جراف، ارتفاع الصادرات المصرية إلى هولندا بنسبة 2.9%، لتصل إلى 536.6 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 521.6 مليون دولار عام 2018، وكذلك ارتفعت الصادرات المصرية إلى بلجيكا، بنسبة 4.7%، لتصل إلى 345.5 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 330.1 مليون دولار عام 2018، فضلاً عن ارتفاع الصادرات المصرية إلى كرواتيا بنسبة 24.5%، لتصل إلى 17.3 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 13.9 مليون دولار عام 2018، هذا بجانب ارتفاع الصادرات المصرية إلى سلوفينيا بنسبة 19.4%، لتصل إلى 123.7 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 103.6 مليون دولار عام 2018.

كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى رومانيا بنسبة 11.8%، لتصل إلى 158.6 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 141.9مليون دولار عام 2018، وكذلك ارتفعت الصادرات المصرية إلى بولندا بنسبة 6.5%، لتصل إلى 131.8 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 123.8 مليون دولار عام 2018، فضلاً عن ارتفاع الصادرات المصرية إلى المجر بنسبة 18.1%، لتصل إلى 159.7 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 135.2 مليون دولار عام 2018، بجانب ارتفاع الصادرات المصرية إلى اليونان، بنسبة 73.8%، لتصل إلى 707.5 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 407.1 مليون دولار عام 2018، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى أوكرانيا بنسبة 21.8%، لتصل إلى 61 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 50.1 مليون دولار عام 2018.

وأبرز الإنفوجراف ارتفاع الصادرات المصرية للهند، بنسبة 36.4%، لتصل إلى 1.5 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار عام 2018، وكذلك لتايوان بنسبة 627.3%، لتصل إلى 48 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 6.6 مليون دولار عام 2018، كما ارتفعت الصادرات المصرية لسنغافورة بنسبة 98%، لتصل إلى 117.2 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 59.2 مليون دولار عام 2018، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى نيوزيلاندا بنسبة 2.5%، لتصل إلى 4.1 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 4 مليون دولار عام 2018.

وعلى صعيد الدول العربية التي ارتفعت صادرات مصر إليها عام 2019، مقارنة بعام 2018، فقد جاء في الإنفوجراف، ارتفاع الصادرات المصرية إلى تونس بنسبة 47.9%، لتصل إلى 736.3 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 497.7 مليون دولار عام 2018، والمغرب بنسبة 16.1%، لتصل إلى 582.6 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 501.6 مليون دولار عام 2018، وموريتانيا بنسبة 21.7%، لتصل قيمتها إلى 28 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 23 مليون دولار عام 2018، والسودان بنسبة 16.6%، لتصل قيمتها إلى 465.5 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 399.3 مليون دولار عام 2018.

كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى جيبوتي بنسبة 10.6%، لتصل إلى 44.9 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 40.6 مليون دولار عام 2018، وليبيا بنسبة 29.8%، لتصل قيمتها إلى 825.3 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 635.9 مليون دولار عام 2018، والأردن بنسبة 33.8%، لتصل قيمتها إلى 875.7 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 654.5 مليون دولار عام 2018، والسعودية بنسبة 21.4%، لتصل إلى 1.7 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار عام 2018.

وأوضح الإنفوجراف، ارتفاع الصادرات المصرية لفلسطين بنسبة 30.7%، لتصل إلى 152.3 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 116.5 مليون دولار عام 2018، والبحرين بنسبة 7.4%، لتصل إلى 62.7 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 58.4 مليون دولار عام 2018، والإمارات بنسبة 5%، لتصل إلى 2.1 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 2 مليار دولار عام 2018، واليمن بنسبة 36.4% لتصل قيمتها إلى 385.1 مليون دولار عام 2019، مقارنة بـ 282.3 مليون دولار عام 2018.