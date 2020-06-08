اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إعادة فتح المدارس بجنوب أفريقيا فى إطار تخفيف قيود كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:15 ص
إعادة فتح المدارس بجنوب أفريقيا فى إطار تخفيف قيود كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ الأطفال في جنوب أفريقيا العودة إلى فصولهم الدراسية اليوم الاثنين في إطار تخفيف تدريجي للقيود المفروضة منذ شهور لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت إعادة فتح المدارس قد تأجلت بعد أن حثت نقابات المعلمين على تحدي أمر الحكومة الأسبوع الماضي، قائلة إن المدارس تفتقر إلى ما يكفي من التدابير الصحية وإجراءات النظافة العامة للحفاظ على سلامة المعلمين والتلاميذ.

وسجلت جنوب أفريقيا ما يقرب من 50 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد لتكون أكثر الدول نكبة بالوباء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب نحو ألف حالة وفاة.

وقالت وزيرة التعليم الأساسي أنجي موتشيكا أمس الأحد إنه بعد تكثيف الجهود لتجهيز المدارس خلال الأسبوع الماضي أصبح 95 بالمئة من المدارس الابتدائية والثانوية في البلاد جاهزا لاستئناف الدراسة.

وأضافت أن الحكومة ستضع ترتيبات بديلة للتلاميذ في المدارس غير القادرة على فتح أبوابها اليوم الاثنين.

وكثير من المدارس الحكومية في جنوب أفريقيا في حالة سيئة، لا سيما في المناطق الريفية، ويقول محللون إن 25 بالمئة منها لا توجد بها مياه جارية مما يجعل غسل اليدين شبه مستحي

 


جنوب أفريقيا

كورونا

المدارس

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى جنوب أفريقيا إلى 40792

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:01 م

الجارديان: جنوب إفريقيا تسجل أعلى نسبة إصابة بكورونا مع تخفيف الإغلاق

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:38 ص

لجنة القيد بالبورصة تغرم "مصر جنوب إفريقيا للاتصالات" 10 آلاف جنيه

الخميس، 04 يونيو 2020 08:00 م

الاصابات الجديدة بكورونا تصدم القارة السمراء وتعرقل خطط عودة الحياة الطبيعية.. جنوب أفريقيا تتراجع عن فتح المدارس ورواندا تعيد حساباتها.. نيجيريا تجازف بـ"استئناف مشروط" للعمل رغم تزايد انتشار الفيروس.. صور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العليا لمكافحة كورونا لـ"المواطنين" : احرصوا على تعزيز مناعتكم بالغذاء الصحى

العليا لمكافحة كورونا لـ"المواطنين" : احرصوا على تعزيز مناعتكم بالغذاء الصحى

حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول و2735 سيارة مخالفة

ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول و2735 سيارة مخالفة

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. وزير التعليم: "كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى.. والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. وزير التعليم: "كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى.. والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة