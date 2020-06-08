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إصابة 16 من الكوادر الطبية فى "الديوانية " و"النجف" بفيروس كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:02 م
إصابة 16 من الكوادر الطبية فى "الديوانية " و"النجف" بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
بغداد /أ ش أ/

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أصيب خمسة عشر عراقيا من الكوادر الطبية والصحية بدائرة صحة محافظة الديوانية بفيروس "كورونا" المستجد اليوم الإثنين.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء ، نقلا عن مصدر بصحة الديوانية ، أن الإصابات شملت عددا من الأطباء والممرضين العاملين في المستشفيات والمؤسسات الصحية، مشيرا إلى تلقي المصابين العلاج المطلوب في المستشفى.

يذكر أن الديوانية شهدت زيادة كبيرة في عدد الإصابات ب" كورونا " بلغت 135 إصابة ، وحالتي وفاة.

وفي السياق ذاته، أعلن مصدر في دائرة صحة النجف، إصابة استشاري عامل في مستشفى "الحكيم " بالنجف بفيروس "كورونا".

 


النجف

كورونا

الديوانية

فيروس كورونا

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